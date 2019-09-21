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При сварке взорвалось топливо. Пограничники в Поставах получили травмы при ремонте служебного авто
Источник материала: Tut.by
Двое военнослужащих комендатуры «Поставы» пострадали на пожаре, возникшем из-за нарушения техники безопасности при ремонте служебной техники. Об этом
21 сентября прапорщик и солдат срочной службы ремонтировали в гараже служебную машину. Старший по званию занимался сваркой и нарушил технику безопасности, из-за чего воспламенились пары топлива, отмечает Сморгонская погрангруппа.
При пожаре пострадали два сотрудника комендатуры «Поставы». Солдат-срочник получил ожоги 1−2 степени на открытых участках тела, рану и ушибы на ногах. У прапорщика — такие же ожоги, перелом руки и сотрясение мозга легкой степени.
Пожар потушили местные спасатели. Пострадавшие — в больнице. Угрозы жизни военнослужащих нет.
Командование погрангруппы проводит разбирательство.
Телеграм-канал NEXTA опубликовал фото с места происшествия. Он
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21 сентября прапорщик и солдат срочной службы ремонтировали в гараже служебную машину. Старший по званию занимался сваркой и нарушил технику безопасности, из-за...
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