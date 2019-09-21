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При сварке взорвалось топливо. Пограничники в Поставах получили травмы при ремонте служебного авто

22.09.2019 17:24 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двое военнослужащих комендатуры «Поставы» пострадали на пожаре, возникшем из-за нарушения техники безопасности при ремонте служебной техники. Об этом сообщает Сморгонская погрангруппа.


Фото: t.me/nexta_tv

21 сентября прапорщик и солдат срочной службы ремонтировали в гараже служебную машину. Старший по званию занимался сваркой и нарушил технику безопасности, из-за чего воспламенились пары топлива, отмечает Сморгонская погрангруппа.

При пожаре пострадали два сотрудника комендатуры «Поставы». Солдат-срочник получил ожоги 1−2 степени на открытых участках тела, рану и ушибы на ногах. У прапорщика — такие же ожоги, перелом руки и сотрясение мозга легкой степени.

Пожар потушили местные спасатели. Пострадавшие — в больнице. Угрозы жизни военнослужащих нет.

Командование погрангруппы проводит разбирательство.

Телеграм-канал NEXTA опубликовал фото с места происшествия. Он сообщает, что военнослужащие заваривали «течь в бензобаке служебного автомобиля прямо в частном гараже прапорщика». «Гараж полностью уничтожен, досталось и автомобилю», дополняет телеграм-канал.

 
 
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21 сентября прапорщик и солдат срочной службы ремонтировали в гараже служебную машину. Старший по званию занимался сваркой и нарушил технику безопасности, из-за...
 
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