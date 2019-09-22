В Лиде неизвестный продавал постельные принадлежности пенсионерке и незаконно завладел 840 рублями

Источник материала: Вороновская газета





Неизвестный мошенник, который, находясь в квартире 88-летней лидчанки по улице Советской, под предлогом продажи постельных принадлежностей завладел 840 рублями пенсионерки.

Сразу у двух лидских пенсионерок неизвестный киберпреступник совершил хищение денежных средств с карт-счетов. Более чем по 350 рублей лишились лидчанки. А реквизитами их банковских карт неизвестный завладел в соцсети «Одноклассники», где расставил свою «паутину» для доверчивых друзей, сообщает «Лідская газета».

Лидчанин 1985 г. р. нашел в интернете объявление о продаже спортивного костюма, перечислил продавцу 80 рублей и стал ждать, когда придет покупка. Но ни денег (а их лидчанин перечислил на электронный кошелек, зарегистрированный на территории Украины), ни костюма так больше и не увидел и обратился в милицию. В отношении неизвестного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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