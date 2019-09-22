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В Чечерске мужчина купил дом, стал делать ремонт - и нашел под полом снаряды
Источник материала: Tut.by
В выходные саперы уничтожили две мины, снаряд и взрыватель, которые обнаружил у себя дома житель Чечерска. Подробности
Как выяснилось, два года назад мужчина переехал в частный дом, а недавно принялся делать в жилище ремонт. Снял доски, начал выравнивать землю в подполье и наткнулся на железные болванки, напоминающие военные снаряды.
Саперы достали из земли две 81 мм минометные мины, один 75 мм артиллерийский снаряд и артиллерийский взрыватель времен Великой Отечественной войны.
Боеприпасы вывезли на специальный полигон и уничтожили.
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Как выяснилось, два года назад мужчина переехал в частный дом, а недавно принялся делать в жилище ремонт. Снял доски, начал выравнивать землю в подполье и наткнулся...
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