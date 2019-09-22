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В Чечерске мужчина купил дом, стал делать ремонт - и нашел под полом снаряды

23.09.2019 12:12 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные саперы уничтожили две мины, снаряд и взрыватель, которые обнаружил у себя дома житель Чечерска. Подробности сообщили в УВД.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

Как выяснилось, два года назад мужчина переехал в частный дом, а недавно принялся делать в жилище ремонт. Снял доски, начал выравнивать землю в подполье и наткнулся на железные болванки, напоминающие военные снаряды.

Саперы достали из земли две 81 мм минометные мины, один 75 мм артиллерийский снаряд и артиллерийский взрыватель времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы вывезли на специальный полигон и уничтожили.

 
 
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Как выяснилось, два года назад мужчина переехал в частный дом, а недавно принялся делать в жилище ремонт. Снял доски, начал выравнивать землю в подполье и наткнулся...
 
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