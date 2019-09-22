﻿ При реконструкции улицы Гагарина в Борисове выявлен факт хищения стройматериалов. 21.by
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При реконструкции улицы Гагарина в Борисове выявлен факт хищения стройматериалов

23.09.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Как сообщалось ранее, в поле зрение правоохранителей попал водитель строительно-монтажного треста, который пытался слить около 6 тысяч литров дизельного топлива. Нажиться на предстоящем празднике решился еще один местный житель. В ходе очередной проверки сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД выявили факт хищения природных строительных материалов, а именно песчано-гравийной смеси и песка 2 класса.

Так, 50-летний борисовчанин, работая водителем самосвала, на протяжении нескольких месяцев похищал стройматериалы, предназначенные для выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции трассы Р53 и моста через реку Березина. Будучи материально-ответственным лицом, мужчина по доверенности получал строительные материалы для дальнейшей развозки по строящимся объектам. Но так как в планах у мужчины было еще и подзаработать, не весь груз попал в пункт назначения. В общей сложности из закрепленной за ним автомашины он растратил 78 м3 песчано-гравийной смеси и более 120 м3песка 2 класса.

Природные стройматериалы реализовывались им на разных частных предприятиях Борисова по цене в 3 раза выше себестоимости. В настоящее время в отношении 50-летнего борисовчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 211 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Присвоение либо растрата».

https://minobl.mvd.gov.by/ru/news/1158

 
 
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Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД продолжают мониторинг субъектов хозяйствования на предмет обоснованного...
 
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