При восхождении на Эльбрус погиб 62-летний альпинист из Минска

Источник материала: Tut.by

Днем 23 сентября на горе Эльбрус спасатели нашли тело погибшего туриста из Минска. Об этом TUT.BY рассказали в местном высокогорном поисково-спасательном отряде Управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике в России.



Фото: wikipedia

Еще 18 сентября в службу МЧС поступило заявление от белоруса, что при восхождении на Эльбрус пропал его отец.

Оказалось, они приехали в горы и вместе с группой туристов покоряли вершину. Но на каком-то этапе их пути разошлись: все отправились по классическому маршруту с юга, а мужчина один пошел на восхождение с северной стороны горы. Это был 62-летний альпинист из Минска.

Считается, что второй маршрут сложнее, чем проторенная для всех дорога с юга. Группа успела дойти до вершины и спуститься, но вот одинокий альпинист не вернулся.

«Мужчина должен был выйти с сыном на связь 17 числа, но этого так и не произошло, к сожалению», — рассказали TUT.BY в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Несколько дней спасатели уходили в горы, поднимали и коммерческий вертолет для поиска. Оказалось, что хотя туристская группа имела регистрацию на восхождение, но вот пропавший альпинист на свой маршрут — нет.

Сегодня около полудня тело погибшего нашли сотрудники Северо-Кавказского поисково-спасательного отряда МЧС России на высоте 4,7 метров в районе скал Ленца. Мужчина был внутри разорванной палатки — судя по всему, ее разрушил ураган, и человек попросту замерз.

Теперь работники МЧС помогают доставить его тело к подножию Эльбруса для дальнейшей транспортировки на родину.