ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

При восхождении на Эльбрус погиб 62-летний альпинист из Минска

23.09.2019 15:39 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Днем 23 сентября на горе Эльбрус спасатели нашли тело погибшего туриста из Минска. Об этом TUT.BY рассказали в местном высокогорном поисково-спасательном отряде Управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике в России.


Фото: wikipedia

Еще 18 сентября в службу МЧС поступило заявление от белоруса, что при восхождении на Эльбрус пропал его отец.

Оказалось, они приехали в горы и вместе с группой туристов покоряли вершину. Но на каком-то этапе их пути разошлись: все отправились по классическому маршруту с юга, а мужчина один пошел на восхождение с северной стороны горы. Это был 62-летний альпинист из Минска.

Считается, что второй маршрут сложнее, чем проторенная для всех дорога с юга. Группа успела дойти до вершины и спуститься, но вот одинокий альпинист не вернулся.

«Мужчина должен был выйти с сыном на связь 17 числа, но этого так и не произошло, к сожалению», — рассказали TUT.BY в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Несколько дней спасатели уходили в горы, поднимали и коммерческий вертолет для поиска. Оказалось, что хотя туристская группа имела регистрацию на восхождение, но вот пропавший альпинист на свой маршрут — нет.

Сегодня около полудня тело погибшего нашли сотрудники Северо-Кавказского поисково-спасательного отряда МЧС России на высоте 4,7 метров в районе скал Ленца. Мужчина был внутри разорванной палатки — судя по всему, ее разрушил ураган, и человек попросту замерз.

Теперь работники МЧС помогают доставить его тело к подножию Эльбруса для дальнейшей транспортировки на родину.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он покорял гору вместе с сыном, но выбрал более сложный маршрут и, видимо, замерз.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Чечерске мужчина купил дом, стал делать ремонт - и нашел под полом снаряды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика