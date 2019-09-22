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СК разбирается в обстоятельствах смерти 15-летней брестчанки, которая неделю была в розыске
23.09.2019 17:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестские следователи выясняют обстоятельства смерти 15-летней девушки, которая неделю
По факту смерти девушки-подростка сейчас проводится проверка.
Признаков, указывающих на криминальный характер гибели, пока нет.
Девушка была в розыске неделю. 14 сентября около 19.00 она вышла из дома в неизвестном направлении. С тех пор на связь с родственниками не выходила. 21 сентября тело девушки обнаружили в лесу грибники. Об этом рассказал в своей группе
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Брестские следователи выясняют обстоятельства смерти 15-летней девушки, которая неделю находилась в розыске как пропавшая без вести, сообщили TUT.BY в СК. По факту...
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