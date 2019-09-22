ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК разбирается в обстоятельствах смерти 15-летней брестчанки, которая неделю была в розыске

23.09.2019 17:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестские следователи выясняют обстоятельства смерти 15-летней девушки, которая неделю находилась в розыске как пропавшая без вести, сообщили TUT.BY в СК.

СК разбирается в обстоятельствах смерти 15-летней брестчанки, которая неделю была в розыске

По факту смерти девушки-подростка сейчас проводится проверка.

Признаков, указывающих на криминальный характер гибели, пока нет.

СК разбирается в обстоятельствах смерти 15-летней брестчанки, которая неделю была в розыске

Девушка была в розыске неделю. 14 сентября около 19.00 она вышла из дома в неизвестном направлении. С тех пор на связь с родственниками не выходила. 21 сентября тело девушки обнаружили в лесу грибники. Об этом рассказал в своей группе поисково-спасательный отряд «Ангел — Брест», волонтеры которого участвовали в поисках.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Брестские следователи выясняют обстоятельства смерти 15-летней девушки, которая неделю находилась в розыске как пропавшая без вести, сообщили TUT.BY в СК. По факту...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
При восхождении на Эльбрус погиб 62-летний альпинист из Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • свободный женский свитер в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика