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Кража денег из магазина в Борисове: расследуется уголовное дело

23.09.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

По данным следствия, мужчина с целью хищения имущества в ночное время пришел к одному из магазинов общества с ограниченной ответственностью. Для реализации замысла с собою в рюкзаке принес орудия преступления, маску, перчатки. С помощью лома, молотка и иных инструментов отжал раму окна и проник внутрь помещения. Беспрепятственно зашел в один из кабинетов и похитил деньги в сумме 1070 рублей.

В ходе осмотра места преступления следователи установили, что здание магазина видеонаблюдением не оборудовано, дверь кабинета заведующей была не заперта, а деньги лежали в коробке на столе.

Похищенные денежные средства, орудия преступления и иные предметы изъяты в ходе личного обыска задержанного и признаны вещественными доказательствами. В ходе проведенного обыска по месту его жительства обнаружены и также изъяты 10 тысяч белорусских рублей.

Согласно данным, характеризующим личность подследственного, он неработающий, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (кража, совершенная повторно). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования проверяется его причастность к иным преступлениям.

Следователи внесли представление в адрес руководства общества об устранении выявленных нарушений, способствовавших совершению преступления.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
 
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