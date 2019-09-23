|
Женщина спокойно "почистила" чужую сумку от денег под камерой в магазине. Есть видео
24.09.2019 12:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность женщины: одета серые брюки, блузку синего цвета в белую полоску, серую безрукавку.
15.09.2019 в 15.53 часов совершила хищение денежных средств из сумочки, оставленную без присмотра, в магазине «МодаМакс» расположенного по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 4.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность женщины: одета серые брюки, блузку синего цвета в белую полоску, серую безрукавку. 15.09.2019...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)