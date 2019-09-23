В Гомеле из окна областного госпиталя инвалидов выпал и погиб пациент

Источник материала: Tut.by

Из окна четвертого этажа областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны выпал 52-летний мужчина. Он погиб, сообщает «Гомельская правда»

Пациент поступил в госпиталь днем 22 сентября на скорой помощи с повторным нарушением мозгового кровообращения. Пациент был на стационарном лечении, суицидальных мыслей не высказывал.

24 сентября в 00.50 мужчина выпал из окна четвертого этажа. Врачи оказывали пострадавшему помощь, но спасти его не удалось.