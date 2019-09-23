В Кричевском районе пенсионера зажало в механизме культиватора - он погиб. Пострадала и его жена

Источник материала: Tut.by

В Кричевском районе 23 сентября на своем участке погиб 64-летний мужчина — его зажало в механизме мотокультиватора, сообщили в МЧС. Пострадала и жена пенсионера — она пыталась спасти мужа.



Фото: ИА «Могилевские ведомости»

Спасателей вызвали в деревню Баевка в 11.56. Они достали из механизма труп хозяина дома.

Жена мужчины пыталась остановить мотоблок и также получила травмы. Ее увезли в больницу с переломом ноги и рваной раной руки, сообщает Mogilevnews.by.