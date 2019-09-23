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В Кричевском районе пенсионера зажало в механизме культиватора - он погиб. Пострадала и его жена
Источник материала: Tut.by
В Кричевском районе 23 сентября на своем участке погиб 64-летний мужчина — его зажало в механизме мотокультиватора,
Спасателей вызвали в деревню Баевка в 11.56. Они достали из механизма труп хозяина дома.
Жена мужчины пыталась остановить мотоблок и также получила травмы. Ее увезли в больницу с переломом ноги и рваной раной руки,
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Женщина пыталась спасти мужа.
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