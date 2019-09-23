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Следователи устанавливают обстоятельства ДТП на автодороге «Брест - Минск - граница РФ

24.09.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

По данным следствия, 5 сентября 2019 года около 8 часов утра 20-летний житель Минска управлял грузовым фургоном Ford Transit и двигался по автодороге «Брест - Минск - граница Российской Федерации» в направлении Минска. На 438-ом километре М1 вблизи Борисова водитель применил не правильные приемы управления и совершил столкновение с автопоездом MAN в сцепке с полуприцепом.

В результате происшествия 30-летняя пассажирка грузового фургона с тяжкими телесными повреждениями была доставлена в больницу, где находится под наблюдением медицинских работников.

Следователи осмотрели место происшествия, в ходе которого зафиксировали следы движения, изъяли объекты для исследования. Следственные и процессуальные действия с целью выяснения обстоятельств и механизма развития дорожно-транспортной ситуации продолжаются.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые располагают значимой информацией, записями видеорегистратора с места происшествия, обратиться в Борисовский РОСК по адресу: г. Борисов, ул. Рабочий Химик, 13, или по телефонам: (029) 770-07-68, (0177) 70-89-65.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Борисовским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии с тяжкими последствиями.
 
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