Пожар в Гомеле: горит ангар строительного предприятия

Источник материала: Tut.by

Серьезный пожар в Гомеле. Горит предприятие по изготовлению строительных материалов «Рол-Строй-Индустрия», сообщают TUT.BY очевидцы.





— Пожар сильный, очень много дыма, так как горят строительные материалы, взрывается краска, на месте работают пожарные, приехали скорые, — говорит очевидец Сергей.





В МЧС рассказали, что горит металлический ангар на улице Войсковая 11. Пожар не локализован. Информации о пострадавших нет.

(Будет дополнено)