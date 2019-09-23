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Пожар в Гомеле: горит ангар строительного предприятия

24.09.2019 18:21 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серьезный пожар в Гомеле. Горит предприятие по изготовлению строительных материалов «Рол-Строй-Индустрия», сообщают TUT.BY очевидцы.


— Пожар сильный, очень много дыма, так как горят строительные материалы, взрывается краска, на месте работают пожарные, приехали скорые, — говорит очевидец Сергей.



Открыть/скачать видео (2.46 МБ)
В МЧС рассказали, что горит металлический ангар на улице Войсковая 11. Пожар не локализован. Информации о пострадавших нет.

(Будет дополнено)

 
Теги: Гомель
 
 
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Серьезный пожар в Гомеле. Горит предприятие по изготовлению строительных материалов «Рол-Строй-Индустрия», сообщают TUT.BY очевидцы.
 
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