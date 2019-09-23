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Пожар в Гомеле: горит ангар строительного предприятия
Источник материала: Tut.by
Серьезный пожар в Гомеле. Горит предприятие по изготовлению строительных материалов «Рол-Строй-Индустрия», сообщают TUT.BY очевидцы.
— Пожар сильный, очень много дыма, так как горят строительные материалы, взрывается краска, на месте работают пожарные, приехали скорые, — говорит очевидец Сергей.
В МЧС рассказали, что горит металлический ангар на улице Войсковая 11. Пожар не локализован. Информации о пострадавших нет.
(Будет дополнено)
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Серьезный пожар в Гомеле. Горит предприятие по изготовлению строительных материалов «Рол-Строй-Индустрия», сообщают TUT.BY очевидцы.
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