|
Устанавливается личность мужчины в шортах и с бородой, завладевшего чужой курткой
24.09.2019 22:58 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность мужчины завладевшего чужой курткой в баре «Лофт» по ул. Советской в г.Бресте 09.09.2019
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность мужчины завладевшего чужой курткой в баре «Лофт» по ул. Советской в г.Бресте 09.09.2019 В...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)