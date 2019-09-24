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В Пинском районе братья делили отцовский дом кулаками и арбалетом
25.09.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток:
Татьяна Коток также отметила, что конфликт между братьями можно было решить мирным путем на начальной стадии. Для определения вариантов раздела домовладения (жилого дома, земельного участка) с учетом долей в праве собственности, определения соответствия (несоответствия) фактических границ земельного участка юридическим границам в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области проводятся строительно-технические экспертизы. По результатам исследования экспертами в соответствии с законодательством в сфере строительства, техническими нормативами предлагаются несколько вариантов раздела имущества (порядка пользования земельным участком), что позволяет конфликтующим сторонам найти оптимальный способ решения жилищного вопроса.
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