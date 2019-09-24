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В Витебске сгорел припаркованный на стоянке автомобиль

25.09.2019 11:51 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пожар произошел утром 24 сентября во дворе одного из домов на улице Гагарина в Витебске: на стоянке сгорел Fiat Bravo, принадлежащий 18-летнему парню, сообщает МЧС.


Когда приехали спасатели, иномарка, принадлежащая 18-летнему парню и припаркованная на стоянке, горела открытым пламенем.

В автомобиле поврежден моторный отсек и салон. Никто не пострадал.


Причину пожара устанавливают. Одна из версий — короткое замыкание электропроводки.

 
Теги: Витебск
 
 
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Пожар произошел утром 24 сентября во дворе одного из домов на улице Гагарина в Витебске: на стоянке сгорел Fiat Bravo, принадлежащий 18-летнему парню.
 
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