В Витебске сгорел припаркованный на стоянке автомобиль

Источник материала: Tut.by

Пожар произошел утром 24 сентября во дворе одного из домов на улице Гагарина в Витебске: на стоянке сгорел Fiat Bravo, принадлежащий 18-летнему парню, сообщает МЧС.





Когда приехали спасатели, иномарка, принадлежащая 18-летнему парню и припаркованная на стоянке, горела открытым пламенем.

В автомобиле поврежден моторный отсек и салон. Никто не пострадал.





Причину пожара устанавливают. Одна из версий — короткое замыкание электропроводки.