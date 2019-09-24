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В Минске расследуют убийство: мужчина погиб, защищая жену от своего брата

25.09.2019 13:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице расследуется уголовное дело об убийстве человека и причинении тяжких травм женщине. Это случилось 23 сентября в одной из многоэтажек по улице Ташкентской, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, вечером в минувший понедельник 58-летний минчанин несколько раз ударил ножом 51-летнюю женщину.

Ее муж, который приходится братом подозреваемому, вступился за супругу и получил ранения головы и тела, от которых скончался на месте. Женщина госпитализирована, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Милиция задержала фигуранта, изъято предполагаемое орудие преступления. Сейчас выясняют мотив преступления, назначены экспертизы.

«В настоящий момент известно, что погибший и пострадавшая нигде не работали и злоупотребляли спиртными напитками», — рассказала официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

 
Теги: Минск
 
 
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