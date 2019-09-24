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На предприятии в Миорах произошел выброс аммиака. Эвакуировали около 700 человек из соседней школы
Источник материала: Tut.by
ЧП произошло около полудня 25 сентября: в цехе Полоцкого филиала ОАО «Молоко» в Миорах произошел выброс аммиака,
Выброс аммиака, по оценке МЧС, произошел из-за разгерметизации сварного шва холодильной установки. Работу цеха временно остановили. Сотрудники сами покинули территорию предприятия.
В 200 метрах от места происшествия находится школа. Из нее эвакуировали 560 детей и 110 взрослых.
Сварной шов установки загерметировали. Никто не пострадал. Причину технической неполадки устанавливают.
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В 200 метрах от места происшествия находится школа. Из нее эвакуировали 560 детей и 110 работников.
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