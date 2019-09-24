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На предприятии в Миорах произошел выброс аммиака. Эвакуировали около 700 человек из соседней школы

25.09.2019 14:56 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ЧП произошло около полудня 25 сентября: в цехе Полоцкого филиала ОАО «Молоко» в Миорах произошел выброс аммиака, сообщает МЧС.


Выброс аммиака, по оценке МЧС, произошел из-за разгерметизации сварного шва холодильной установки. Работу цеха временно остановили. Сотрудники сами покинули территорию предприятия.

В 200 метрах от места происшествия находится школа. Из нее эвакуировали 560 детей и 110 взрослых.

Сварной шов установки загерметировали. Никто не пострадал. Причину технической неполадки устанавливают.


 
 
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В 200 метрах от места происшествия находится школа. Из нее эвакуировали 560 детей и 110 работников.
 
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