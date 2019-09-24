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Boeing 767 совершил аварийную посадку в Барнауле. Пострадали 23 человека
Источник материала: Tut.by
В аэропорту Барнаула совершил аварийную посадку Boeing 767−300 авиакомпании Azur Air, прилетевший из Вьетнама, сообщает
В результате инцидента пострадали 23 человека, пятеро из них были госпитализированы.
Всего на борту находились 334 человека и десять членов экипажа. Причины аварийной посадки не уточняются.
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В результате инцидента пострадали 23 человека, пятеро из них были госпитализированы.
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