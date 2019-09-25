20 тонн картофеля перемещалось без необходимых документов

Источник материала: Газета Авангард





Сотрудниками Гомельской таможни выявлено 20 тонн картофеля, который перемещался без необходимых товаросопроводительных документов.

На прошлой неделе гомельскими таможенниками в Добрушском районе приостановлен грузовой автомобиль Volvo, в котором перемещалось около 20 тонн свежего картофеля. В ходе проверки документов установлено, что у водителя отсутствует фитосанитарный сертификат на перемещаемый товар.

В соответствии с законодательством Евразийского экономического союза каждая партия подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, перемещаемая с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС, сопровождается фитосанитарным сертификатом, который выдается уполномоченным органом государства места отправления.

Таким образом, по данному факту транспортировки товара без наличия требуемых в предусмотренных законодательством случаях сопроводительных документов Гомельской таможней водитель был привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

По материалам Гомельской таможни