ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

20 тонн картофеля перемещалось без необходимых документов

26.09.2019 — ЧП | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

20 тонн картофеля перемещалось без необходимых документов

Сотрудниками Гомельской таможни выявлено 20 тонн картофеля, который перемещался без необходимых товаросопроводительных документов.

На прошлой неделе гомельскими таможенниками в Добрушском районе приостановлен грузовой автомобиль Volvo, в котором перемещалось около 20 тонн свежего картофеля. В ходе проверки документов установлено, что у водителя отсутствует фитосанитарный сертификат на перемещаемый товар.

В соответствии с законодательством Евразийского экономического союза каждая партия подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, перемещаемая с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС, сопровождается фитосанитарным сертификатом, который выдается уполномоченным органом государства места отправления.

Таким образом, по данному факту транспортировки товара без наличия требуемых в предусмотренных законодательством случаях сопроводительных документов Гомельской таможней водитель был привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

По материалам Гомельской таможни

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудниками Гомельской таможни выявлено 20 тонн картофеля, который перемещался без необходимых товаросопроводительных документов. На прошлой...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Boeing 767 совершил аварийную посадку в Барнауле. Пострадали 23 человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика