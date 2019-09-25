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В Минской области двое мужчин получили ожоги, когда спасались из горящих домов

26.09.2019 11:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За минувшие сутки двое мужчин попали в больницу с ожогами — они получили их, когда выбирались из своих горящих домов. Об этом сообщает МЧС.


Ночью 25 сентября в 4.38 спасателям сообщили о пожаре в агрогородке Курково (Смолевичский район). ОХозяин, покидая горящее здание, получил ожоги. Пострадавший госпитализирован, его состояние оценивают как удовлетворительное.

Пожар ликвидировали, огнем уничтожены кровля, стены и имущество внутри дома. Что было причиной возгорания, еще выясняют.

А уже вечером того же дня, в 17.39, с сообщением о пожаре позвонили из деревни Малая Воловщина (Минский район). Когда спасатели приехали, то увидели, что открытым огнем горит крыша дачного дома.


В момент возгорания внутри был хозяин-пенсионер, он получил ожоги различной степени тяжести, выбираясь из дома, и позже был госпитализирован.

Спасатели ликвидировали пожар, огнем уничтожена кровля, повреждены стены и вещи внутри жилья. Одна из вероятных причин ЧП — короткое замыкание электропроводки.

 
 
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