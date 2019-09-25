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Устанавливается личность мужчины, который завладел денежными средствами
26.09.2019 12:58 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ленинским РОВД г.Бреста устанавливается личность мужчины, завладевшим 25.08.2019 денежными средствами АСБ Беларусбанк в отделении банка в здании РУП Белтаможсервис по адресу г.Брест, Л.Рябцева, 45А.
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Ленинским РОВД г.Бреста устанавливается личность мужчины, завладевшим 25.08.2019 денежными средствами АСБ Беларусбанк в отделении банка в здании РУП Белтаможсервис...
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