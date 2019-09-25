В Мостах мужчина убил собутыльника. У подозреваемого было 13 судимостей

Источник материала: Вороновская газета





В дежурную часть районного отдела внутренних дел города Мосты позвонил местный житель и сообщил, что во дворе соседнего дома его супруга обнаружила труп 64-летнего мужчины.

На место немедленно выбыли правоохранители, заключившие, что он умер не своей смертью. Тут же были организованы оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых не только удалось установить личность преступника, но и его задержать.

– В качестве подозреваемого по возбужденному уголовному делу по статье «убийство», проходит не так давно освободившийся из тюрьмы 52-летний мостовчанин, – сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. – К слову, за плечами подозреваемого уже тринадцать судимостей, семь из которых на сегодняшний день погашены.

Установлено, что мужчины накануне вместе выпивали. Между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой потерпевшему были нанесены многочисленные повреждения, от которых тот скончался.

Служба информации «ГП», видео УВД Гродненского облисполкома https://grodnonews.by/