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В Мостах мужчина убил собутыльника. У подозреваемого было 13 судимостей

26.09.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Мостах мужчина убил собутыльника. У подозреваемого было 13 судимостей

В дежурную часть районного отдела внутренних дел города Мосты позвонил местный житель и сообщил, что во дворе соседнего дома его супруга обнаружила труп 64-летнего мужчины.

На место немедленно выбыли правоохранители, заключившие, что он умер не своей смертью. Тут же были организованы оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых не только удалось установить личность преступника, но и его задержать.

– В качестве подозреваемого по возбужденному уголовному делу по статье «убийство», проходит не так давно освободившийся из тюрьмы 52-летний мостовчанин, – сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. – К слову, за плечами подозреваемого уже  тринадцать судимостей, семь из которых на сегодняшний день погашены.

 Установлено, что мужчины накануне вместе выпивали. Между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой потерпевшему были нанесены многочисленные повреждения, от которых тот скончался.

Служба информации «ГП», видео УВД Гродненского облисполкома
https://grodnonews.by/
 
 
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В дежурную часть районного отдела внутренних дел города Мосты позвонил местный житель и сообщил, что во дворе соседнего дома его супруга обнаружила труп 64-летнего...
 
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