|
В Глусском районе мужчины задушили ради денег свою 87-летнюю тетю
Источник материала: Tut.by
В Глусском районе два племянника задушили 87-летнюю тетю и украли у нее деньги,
О смерти 87-летней женщины в Глуске стало известно 22 сентября. Судмедэкспертиза установила, что женщину задушили. Подозреваемые — племянники потерпевшей, 52-летний и 47-летний местные жители. Пьяные братья задушили женщину и забрали деньги — 375 рублей.
Мужчины задержаны. Возбуждено уголовное дело за убийство заведомо престарелого лица, совершенное группой лиц из корыстных побуждений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расследование продолжается.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)