В Глусском районе мужчины задушили ради денег свою 87-летнюю тетю

Источник материала: Tut.by

В Глусском районе два племянника задушили 87-летнюю тетю и украли у нее деньги, сообщили в СК.

О смерти 87-летней женщины в Глуске стало известно 22 сентября. Судмедэкспертиза установила, что женщину задушили. Подозреваемые — племянники потерпевшей, 52-летний и 47-летний местные жители. Пьяные братья задушили женщину и забрали деньги — 375 рублей.

Мужчины задержаны. Возбуждено уголовное дело за убийство заведомо престарелого лица, совершенное группой лиц из корыстных побуждений.