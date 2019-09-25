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Братья в Глусском районе задушили свою 87-летнюю тетю ради 375 рублей

26.09.2019 — ЧП | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Два брата в Глусском районе задушили свою 87-летнюю тетю ради 375 рублей, злоумышленников задержали. Об этом БелТА сообщила официальный представитель управления СК по Могилёвской области Анастасия Лавринович.

Глусским районным отделом СК расследуется уголовное дело в отношении родных братьев, которые обвиняются по ч.2 ст.139 УК (убийство заведомо престарелого лица, совершенное группой лиц из корыстных побуждений). «Сообщение о смерти 87-летней жительницы д.Тесново Глусского района поступило в милицию 22 сентября. При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть носит насильственный характер: женщина скончалась от удушения», — рассказала Анастасия Лавринович.

Правоохранители выяснили, что преступление совершили в нетрезвом состоянии 52-летний и 47-летний местные жители — племянники погибшей.

Следователи продолжают допрашивать свидетелей, проведена проверка показаний подозреваемых на месте, назначен ряд экспертиз, которые поручены специалистам управления ГКСЭ по Могилёвской области.

 
 
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Два брата в Глусском районе задушили свою 87-летнюю тетю ради 375 рублей, злоумышленников задержали. Об этом БелТА сообщила официальный представитель управления СК...
 
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В Глусском районе мужчины задушили ради денег свою 87-летнюю тетю
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