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В Минске Honda не уступила дорогу мотоциклисту - он погиб

26.09.2019 23:10 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске 26 сентября около 21.20 произошло смертельное ДТП — погиб мотоциклист, сообщила в Telegram официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


По предварительной информации, 23-летний водитель мотоцикла двигался по местному проезду параллельно внутреннему кольцу МКАД со стороны ул. Карвата в направлении ГСПК «Степянка-16». Навстречу мотоциклисту двигался Honda Civic. При повороте налево в сторону ул. Липковской 23-летний водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту.

В результате столкновения водитель мотоцикла умер на месте происшествия, водитель автомобиля не пострадал.


На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 26 сентября около 21.20 произошло смертельное ДТП - погиб мотоциклист.
 
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