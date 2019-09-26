В Минске Honda не уступила дорогу мотоциклисту - он погиб

Источник материала: Tut.by

В Минске 26 сентября около 21.20 произошло смертельное ДТП — погиб мотоциклист, сообщила в Telegram официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





По предварительной информации, 23-летний водитель мотоцикла двигался по местному проезду параллельно внутреннему кольцу МКАД со стороны ул. Карвата в направлении ГСПК «Степянка-16». Навстречу мотоциклисту двигался Honda Civic. При повороте налево в сторону ул. Липковской 23-летний водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту.

В результате столкновения водитель мотоцикла умер на месте происшествия, водитель автомобиля не пострадал.





На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.