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Молодые люди подозреваются в хищении товара с АЗС
27.09.2019 06:30 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ленинским РОВД г.Бреста устанавливается личность парня (берет в руки мяч) и двух девушек рядом с ним.
Молодые люди могут быть причастны к хищению товара на АЗС Газпромнефть по адресу: г.Брест, Л.Рябцева, 39А, 10.08.2019 в ночное время.
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Ленинским РОВД г.Бреста устанавливается личность парня (берет в руки мяч) и двух девушек рядом с ним. Молодые люди могут быть причастны к хищению товара на АЗС...
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