Молодые люди подозреваются в хищении товара с АЗС

Источник материала: Виртуальный Брест

Ленинским РОВД г.Бреста устанавливается личность парня (берет в руки мяч) и двух девушек рядом с ним.





Молодые люди могут быть причастны к хищению товара на АЗС Газпромнефть по адресу: г.Брест, Л.Рябцева, 39А, 10.08.2019 в ночное время.