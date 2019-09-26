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Молодые люди подозреваются в хищении товара с АЗС

27.09.2019 06:30 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ленинским РОВД г.Бреста устанавливается личность парня (берет в руки мяч) и двух девушек рядом с ним.

Молодые люди подозреваются в хищении товара с АЗС

Молодые люди могут быть причастны к хищению товара на АЗС Газпромнефть по адресу: г.Брест, Л.Рябцева, 39А, 10.08.2019 в ночное время.

 
Теги: Брест
 
 
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  Ленинским РОВД г.Бреста устанавливается личность парня (берет в руки мяч) и двух девушек рядом с ним. Молодые люди могут быть причастны к хищению товара на АЗС...
 
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