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В Новополоцке ищут двух подростков, сбежавших из больницы
Источник материала: Tut.by
Новополоцкий ГОВД разыскивает двух подростков, которые 26 сентября ушли из больницы в Полоцке. Об этом
15-летний Вадим Ситдиков и 17-летний Тахир Куликовский 26 сентября ушли из полоцкой больницы. Где ребята сейчас, неизвестно.
У Вадима Ситдикова рост 165−170 см, среднее телосложение, лицо круглое, глаза карие, волосы сверху длинные, по бокам короткие.
У Тахира Куликовского рост 170 см, темные короткие волосы, худое телосложение.
Предположительно, парни были без обуви и одеты в красные майки.
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15-летний Вадим Ситдиков и 17-летний Тахир Куликовский 26 сентября ушли из полоцкой больницы. Где ребята сейчас, неизвестно.
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