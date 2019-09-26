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В Новополоцке ищут двух подростков, сбежавших из больницы

27.09.2019 08:30 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новополоцкий ГОВД разыскивает двух подростков, которые 26 сентября ушли из больницы в Полоцке. Об этом сообщает в своем телеграм-канале милиция региона.


15-летний Вадим Ситдиков и 17-летний Тахир Куликовский 26 сентября ушли из полоцкой больницы. Где ребята сейчас, неизвестно.

У Вадима Ситдикова рост 165−170 см, среднее телосложение, лицо круглое, глаза карие, волосы сверху длинные, по бокам короткие.

У Тахира Куликовского рост 170 см, темные короткие волосы, худое телосложение.

Предположительно, парни были без обуви и одеты в красные майки.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении подростков, сообщите в Новополоцкий ГОВД по телефонам: +375 33 679−99−09 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

 
 
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15-летний Вадим Ситдиков и 17-летний Тахир Куликовский 26 сентября ушли из полоцкой больницы. Где ребята сейчас, неизвестно.
 
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