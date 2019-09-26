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Устанавливается личность женщины, которая пыталась снять деньги с похищенной карты

27.09.2019 10:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудниками Ленинского РОВД г.Бреста устанавливается личность женщины, которая 22.09.2019 в 08:00 часов пыталась снять денежные средства с похищенной банковской карточки в банкомате ЗАО «Альфа-Банк» по ул. Янки Купалы в г.Бресте (Чулочный комбинат).

Устанавливается личность женщины, которая пыталась снять деньги с похищенной карты

 
Теги: Брест
 
 
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  Сотрудниками Ленинского РОВД г.Бреста устанавливается личность женщины, которая 22.09.2019 в 08:00 часов пыталась снять денежные средства с похищенной банковской ...
 
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