|
Устанавливается личность женщины, которая пыталась снять деньги с похищенной карты
27.09.2019 10:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сотрудниками Ленинского РОВД г.Бреста устанавливается личность женщины, которая 22.09.2019 в 08:00 часов пыталась снять денежные средства с похищенной банковской карточки в банкомате ЗАО «Альфа-Банк» по ул. Янки Купалы в г.Бресте (Чулочный комбинат).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудниками Ленинского РОВД г.Бреста устанавливается личность женщины, которая 22.09.2019 в 08:00 часов пыталась снять денежные средства с похищенной банковской ...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)