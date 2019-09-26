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Пожилая жительница Парохонска ушла из дома и пропала

27.09.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пожилая жительница Парохонска ушла из дома и пропала
Пинским РОВД разыскивается пропавшая без вести Гаркович Галина Николаевна, 1936 года рождения, жительница агрогородка Парохонск Пинского района. Об исчезновении женщины 26 сентября в милицию сообщила ее дочь. До настоящего времени местонахождение Гаркович Г.Н. неизвестно.

Приметы: на вид 80-85 лет, рост менее 160 см, худощавого телосложения, лицо треугольное, волосы прямые и седые, глаза серые.

Была одета в куртку синего цвета с белым воротником, платок на голове, резиновые калоши. При себе имела кошелек серого цвета.

Просим граждан, располагающих какой-либо информацией об исчезнувшей, сообщить по телефону 8(0165) 31-20-00 либо 102.

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