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Пожилая жительница Парохонска ушла из дома и пропала
27.09.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Приметы: на вид 80-85 лет, рост менее 160 см, худощавого телосложения, лицо треугольное, волосы прямые и седые, глаза серые.
Была одета в куртку синего цвета с белым воротником, платок на голове, резиновые калоши. При себе имела кошелек серого цвета.
Просим граждан, располагающих какой-либо информацией об исчезнувшей, сообщить по телефону 8(0165) 31-20-00 либо 102.
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