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В Смолевичах от удара током погиб один монтажник, второй - в больнице
Источник материала: Tut.by
Следователи выясняют обстоятельства гибели электромонтажника в Смолевичах и травмирования его коллеги. ЧП случилось 19 сентября, когда мужчины ремонтировали оборудование в кабельном колодце,
Неделю назад двое жителей Молодечно были в командировке в Смолевичах и на одной из улиц ремонтировали оборудование в кабельном колодце.
36-летний электромонтажник от удара током погиб на месте. Его 31-летний коллега — в больнице под наблюдением медиков.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека. За такое, согласно ч.2 ст. 306 УК, грозит до 5 лет лишения свободы.
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Они проводили ремонт в кабельном колодце.
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