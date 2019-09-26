В Смолевичах от удара током погиб один монтажник, второй - в больнице

Источник материала: Tut.by

Следователи выясняют обстоятельства гибели электромонтажника в Смолевичах и травмирования его коллеги. ЧП случилось 19 сентября, когда мужчины ремонтировали оборудование в кабельном колодце, сообщает СК.





Неделю назад двое жителей Молодечно были в командировке в Смолевичах и на одной из улиц ремонтировали оборудование в кабельном колодце.

36-летний электромонтажник от удара током погиб на месте. Его 31-летний коллега — в больнице под наблюдением медиков.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека. За такое, согласно ч.2 ст. 306 УК, грозит до 5 лет лишения свободы.



