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В Пинске милиционер помог девочке выбраться из 3-метровой ямы

27.09.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске милиционер помог девочке выбраться из 3-метровой ямы
Выводя вечером на прогулку своего четвероногого питомца — английского бульдога по кличке Лэйма, Дарья даже не предполагала, что с ними может приключится такая история. Подробности происшествия корреспонденту pinsknews.by рассказали в МВД Беларуси.

Следуя по привычному пути к месту для выгула собак, девочка не заметила в темноте яму глубиной более 3 метров, вырытую для дренажной системы, и упала туда вместе с собакой. Дарья попыталась выбраться из ямы самостоятельно, но каждая очередная попытка заканчивалась неудачей.


В Пинске милиционер помог девочке выбраться из 3-метровой ямы
Возвращаясь домой после службы, командир взвода роты милиции Пинского отдела Департамента охраны капитан милиции Александр Швец услышал крики о помощи. Александр незамедлительно поспешил в сторону доносящихся звуков, где и обнаружил попавших в беду. Спустившись вниз, он помог выбраться девочке наверх. А вот извлечь собаку из ямы ему не удалось, так как испуганная Лэйма вела себя агрессивно. Дарья отправилась домой позвать на помощь отца, а Александр остался с бульдогом дожидаться подмоги. Спустя некоторое время Лэйма также была спасена.

25 сентября родители Дарьи прибыли в отдел департамента и выразили слова благодарности за своевременно оказанную помощь и небезразличное отношение к людям, попавшим в беду.

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