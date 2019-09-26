Минчанин поругался с таксистом и побил его машину

Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции задержали 36-летнего жителя Минска, который повредил автомобиль Opel Signum. Мужчина сделал это после ссоры с таксистом, выяснили сотрудники ГУВД Мингорисполкома.



Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

В милицию позвонил таксист и заявил, что пассажир ломает его машину. Милиционеры задержали дебошира там же, на месте.

Мужчина объяснил, что возвращался из увеселительного заведения, а по дороге повздорил с водителем. Свою злость решил сорвать на авто: ногами повредил переднюю боковую дверь, правое боковое зеркало и ручку пассажирской двери.

Задержанный отказался проходить освидетельствование на алкоголь. Известно, что раньше он уже был судим за хулиганство.

После случившегося его снова могут снова обвинить по ч.2 ст. 339 УК (Хулиганство). Теперь за это грозит наказание от ареста и вплоть до 6 лет лишения свободы. Материалы переданы следователям для дачи правовой оценки действиям фигуранта.