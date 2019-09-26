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В Жлобинском районе под поезд попал 18-летний парень. Он погиб

27.09.2019 12:40 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Жлобинском районе под поезд попал 18-летний парень, он погиб, сообщили в МВД.

Трагедия произошла 26 сентября в 9.30 на перегоне Жлобин-Мормаль.

Молодой человек внезапно выбежал на пути и попал под товарный состав Калинковичи — Осиповичи. От полученных травм парень погиб на месте.

С начала года, напомнили в МВД, в Беларуси на железной дороге произошло 76 несчастных случаев.

 
 
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Молодой человек внезапно выбежал на пути.
 
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