Источник материала: Tut.by

В Жлобинском районе под поезд попал 18-летний парень, он погиб, сообщили в МВД.

Трагедия произошла 26 сентября в 9.30 на перегоне Жлобин-Мормаль.

Молодой человек внезапно выбежал на пути и попал под товарный состав Калинковичи — Осиповичи. От полученных травм парень погиб на месте.

С начала года, напомнили в МВД, в Беларуси на железной дороге произошло 76 несчастных случаев.