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752 марки, пропитанные ЛСД, обнаружили минские таможенники в в почтовой корреспонденции

27.09.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Через несколько дней кинологами обнаружен еще одни конверт уже в адрес жительницы Смолевичского района. В конверте, внутри поздравительной открытки, были спрятаны 2 марки.

Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили, что все марки пропитаны особо опасным психотропным веществом - лизергид, более известным как ЛСД.

По фактам незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС опасного психотропного вещества Минской региональной таможней возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 328-1 УК Республики Беларусь.

Минская региональная таможня,Татьяна Линник

 
 
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