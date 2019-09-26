752 марки, пропитанные ЛСД, обнаружили минские таможенники в в почтовой корреспонденции

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Через несколько дней кинологами обнаружен еще одни конверт уже в адрес жительницы Смолевичского района. В конверте, внутри поздравительной открытки, были спрятаны 2 марки.

Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили, что все марки пропитаны особо опасным психотропным веществом - лизергид, более известным как ЛСД.

По фактам незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС опасного психотропного вещества Минской региональной таможней возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 328-1 УК Республики Беларусь.

Минская региональная таможня,Татьяна Линник