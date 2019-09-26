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Борисовчанин истязал престарелую женщину

27.09.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Так, К. в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений систематически избивал совместно проживающую с ним бабушку П., 1934 года рождения. Он же в период времени с 15 мая по 12 июля 2018 года (точное время и дата в ходе следствия не установлены) свободно проник на дворовую территорию участка, принадлежащего М., и тайно похитил три металлические стойки на общую сумму 600 рублей. Преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда Борисовского района К. признан виновным в краже. На основании ч. 1 ст. 205 УК Беларуси ему назначено наказание в виде ареста на срок три месяца. Он же признан виновным в умышленном истязании престарелой женщины. На основании ч. 2 ст. 154 УК Республики Беларусь по данному преступлению суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок два года без штрафа.

В соответствии с ч. 2 ст. 72 УК Республики Беларусь по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим К. вынесено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года без штрафа.

В связи с апелляционным протестом данный приговор был изменен. Окончательное наказание, назначенное К. на основании ч. 2 ст. 154 УК Республики Беларусь, – лишение свободы на срок один год шесть месяцев без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Кроме этого, к борисовчанину применено принудительное лечение от хронического алкоголизма на основании ч. 1 ст. 107 УК Республики Беларусь. Приговор вступил в законную силу.

И. БЫКОВА, помощник прокурора Борисовского района, юрист 2 класса

Изображение носит иллюстративный характер

 
 
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Прокуратура Борисовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу: по обвинению борисовчанина К. в совершении преступлений,...
 
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