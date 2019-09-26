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18-летний житель Лиды нашел чужую карточку и совершил покупку на 2 рубля: возбуждено уголовное дело
27.09.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Студент одного из столичных вузов, будучи в Лиде, потерял банковскую карточку. Ее нашел 18-летний местный житель и в одном из сетевых магазинов рассчитался по ней за сигареты,
Сумма покупки составила лишь 2 рубля. Тем не менее по данному факту возбуждено уголовное дело. Отметим, лидчанин, подозреваемый в хищении, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался. Стоило ли так портить себе жизнь?
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Студент одного из столичных вузов, будучи в Лиде, потерял банковскую карточку. Ее нашел 18-летний местный житель и в одном из сетевых магазинов рассчитался по ней за...
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