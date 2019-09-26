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Могилевчанин требовал свои деньги не у должника, а у его друга. Тот пошел в милицию

27.09.2019 16:04 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве расследуется уголовное дело о вымогательстве, сообщает СК. Мужчина требовал вернуть свои деньги — но не у должника, а у его знакомого.

По данным следствия, 26-летний могилевчанин с июля 2019 года требовал деньги от мужчины, с которым у них был общий знакомый — должник. Обвиняемый хотел получить свои 500 долларов, угрожал насилием. А во время одной из встреч с потерпевшим даже нанес ему несколько ударов. Тот пошел в милицию.

Обвиняемый под стражей. Ранее мужчина был судим за хранение наркотиков.

 
Теги: Могилев
 
 
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Мужчина угрожал, а во время одной из встреч несколько раз ударил друга должника.
 
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