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На горно-обогатительном комбинате под Добрушем рухнул 25-метровый пролет галереи
Источник материала: Tut.by
На горно-обогатительном комбинате филиала ОАО «Гомельстекло» в Добрушском районе обрушился пролет галереи по подаче песка,
Инцидент произошел 27 сентября примерно в 16.00 в агрогородке Луговец-Калинино.
Длина обвалившегося пролета 25 метров.
Пострадавших нет. Причина обрушения устанавливается.
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Причина обрушения устанавливается.
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