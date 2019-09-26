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На горно-обогатительном комбинате под Добрушем рухнул 25-метровый пролет галереи

27.09.2019 17:49 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На горно-обогатительном комбинате филиала ОАО «Гомельстекло» в Добрушском районе обрушился пролет галереи по подаче песка, сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

Инцидент произошел 27 сентября примерно в 16.00 в агрогородке Луговец-Калинино.

Длина обвалившегося пролета 25 метров.

Пострадавших нет. Причина обрушения устанавливается.

 
 
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