В Атлантическом океане пропало судно с украинцами на борту

Источник материала: Tut.by

В Атлантическом океане недалеко от Мартиники исчезло судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины. Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"26 сентября 2019 года в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины", - отметил дипломат.

По его словам, поисковую операцию проводит французский морской спасательно-координационный центр Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).

По данным украинских СМИ, на судне находится около десятка украинцев.