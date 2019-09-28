В Витебском районе пропала женщина, страдающая эпилепсией

Источник материала: Tut.by

Милиция и волонтеры разыскивают 30-летнюю жительницу деревни Андроновичи Витебского района Елену Балобанову, которая ушла из дома и не вернулась. Женщина — инвалид второй группы, страдает эпилепсией, сообщает ПСО «Ангел».



Фото предоставлено ПСО «Ангел»

Около пяти часов вечера 26 сентября Елена ушла из дома в неизвестном направлении. Предположительно, могла отправиться в Витебск — по адресу: переулок Спокойный, 1 (СТ «Приозерное»).

Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы темного цвета. Была одета: джемпер ярко-персикового цвета, темно-синие трикотажные брюки, синие тапки.

Всех, кто владеет информацией о пропавшей женщине, просят звонить по номерам: 102, 7733, +375 33 900−77−71, +375 29 299−89−52.