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В Витебском районе пропала женщина, страдающая эпилепсией

29.09.2019 15:53 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция и волонтеры разыскивают 30-летнюю жительницу деревни Андроновичи Витебского района Елену Балобанову, которая ушла из дома и не вернулась. Женщина — инвалид второй группы, страдает эпилепсией, сообщает ПСО «Ангел».


Фото предоставлено ПСО «Ангел»

Около пяти часов вечера 26 сентября Елена ушла из дома в неизвестном направлении. Предположительно, могла отправиться в Витебск — по адресу: переулок Спокойный, 1 (СТ «Приозерное»).

Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы темного цвета. Была одета: джемпер ярко-персикового цвета, темно-синие трикотажные брюки, синие тапки.

Всех, кто владеет информацией о пропавшей женщине, просят звонить по номерам: 102, 7733, +375 33 900−77−71, +375 29 299−89−52.

 
Теги: Витебск
 
 
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Около пяти часов вечера 26 сентября Елена ушла из дома в неизвестном направлении. Предположительно, могла отправиться в Витебск - по адресу: переулок Спокойный, 1 (СТ...
 
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