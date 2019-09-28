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В Витебском районе пропала женщина, страдающая эпилепсией
Источник материала: Tut.by
Милиция и волонтеры разыскивают 30-летнюю жительницу деревни Андроновичи Витебского района Елену Балобанову, которая ушла из дома и не вернулась. Женщина — инвалид второй группы, страдает эпилепсией,
Около пяти часов вечера 26 сентября Елена ушла из дома в неизвестном направлении. Предположительно, могла отправиться в Витебск — по адресу: переулок Спокойный, 1 (СТ «Приозерное»).
Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы темного цвета. Была одета: джемпер ярко-персикового цвета, темно-синие трикотажные брюки, синие тапки.
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Около пяти часов вечера 26 сентября Елена ушла из дома в неизвестном направлении. Предположительно, могла отправиться в Витебск - по адресу: переулок Спокойный, 1 (СТ...
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