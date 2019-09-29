В Березовском районе пенсионер выпал из лодки и завяз в болоте

Источник материала: Tut.by

Помощь спасателей понадобилась пенсионеру из Березовского района, который застрял на заболоченном участке озера Черное, сообщает МЧС.

Об инциденте в МЧС сообщили 29 сентября около 11.00: мол, человек выпал из лодки и не может выбраться из воды на озере Черное, возле деревни Пески, Березовского района.

Прибывшие на место работники МЧС обнаружили 73-летнего мужчину примерно в 120 метрах от берега. Он стоял в заболоченном месте и не мог самостоятельно выбраться.

Работники МЧС вынесли пострадавшего на берег. Его осмотрели медики и увезли в больницу. Мужчину госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение».