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В Березовском районе пенсионер выпал из лодки и завяз в болоте
Источник материала: Tut.by
Помощь спасателей понадобилась пенсионеру из Березовского района, который застрял на заболоченном участке озера Черное,
Об инциденте в МЧС сообщили 29 сентября около 11.00: мол, человек выпал из лодки и не может выбраться из воды на озере Черное, возле деревни Пески, Березовского района.
Прибывшие на место работники МЧС обнаружили 73-летнего мужчину примерно в 120 метрах от берега. Он стоял в заболоченном месте и не мог самостоятельно выбраться.
Работники МЧС вынесли пострадавшего на берег. Его осмотрели медики и увезли в больницу. Мужчину госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение».
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Потребовалась помощь спасателей.
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