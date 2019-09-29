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В Костюковичах второклассница играла во дворе и застряла между двумя деревьями

30.09.2019 10:01 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Костюковичах второклассница играла на улице и застряла между деревьями. Ногу девочки зажало между стволами, сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

Спасателей вызвали 29 сентября в 17.44. Сообщили, что ребенок застрял между деревьями на улице Сенной.

Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента освободили ногу 8-летней девочки. В медицинской помощи она не нуждалась.

 
 
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