752 марки, пропитанные ЛСД, обнаружили минские таможенники в почтовой корреспонденции

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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При осуществлении таможенных операций в отношении почтовой корреспонденции, поступившей из Польши в адрес 27-летнего жителя Марьиной горки, сотрудниками Минской региональной таможни выявлена попытка перемещения опасного психотропного вещества Лизергид (ЛСД). 750 марок было плотно запаяно в вакуумный пакет.

Через несколько дней кинологами обнаружен еще одни конверт уже в адрес жительницы Смолевичского района. В конверте, внутри поздравительной открытки, были спрятаны 2 марки.

Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили, что все марки пропитаны особо опасным психотропным веществом – лизергид, более известным как ЛСД.

По фактам незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС опасного психотропного вещества Минской региональной таможней возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 328-1 УК Республики Беларусь.