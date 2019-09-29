Подробности похищения девушки в Бресте - комментарии МВД Республики Беларусь

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня. 30 сентября 2019 года от очевидцев стало известно, что в д. Бусни Жабинковского района задержан водитель автомобиля, в багажнике которого насильно перевозилась девушка .





Вот как прокомментировали в МВД Республики Беларусь ситуацию: