|
Подробности похищения девушки в Бресте - комментарии МВД Республики Беларусь
30.09.2019 14:42 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня. 30 сентября 2019 года от очевидцев стало известно, что в д. Бусни Жабинковского района
Вот как прокомментировали в МВД Республики Беларусь ситуацию:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня. 30 сентября 2019 года от очевидцев стало известно, что в д. Бусни Жабинковского района задержан водитель автомобиля, в багажнике которого насильно...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)