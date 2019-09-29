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Подробности похищения девушки в Бресте - комментарии МВД Республики Беларусь

30.09.2019 14:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня. 30 сентября 2019 года от очевидцев стало известно, что в д. Бусни Жабинковского района задержан водитель автомобиля, в багажнике которого насильно перевозилась девушка.

Подробности похищения девушки в Бресте - комментарии МВД Республики Беларусь

Вот как прокомментировали в МВД Республики Беларусь ситуацию:

 
 
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  Сегодня. 30 сентября 2019 года от очевидцев стало известно, что в д. Бусни Жабинковского района задержан водитель автомобиля, в багажнике которого насильно...
 
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