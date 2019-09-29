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Похищенную в Бресте девушку защитили жители д. Бусни под Жабинкой. Она вырвалась из багажника автомобиля

30.09.2019 14:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Девушку госпитализировали в медицинское учреждение, сейчас ей ничто не угрожает, на месте происшествия работают следователи. Девушка пострадала, так как по всей видимости, была избита, предположительно битой.

Похищенную в Бресте девушку защитили жители д. Бусни под Жабинкой. Она вырвалась из багажника автомобиля

Автомобиль сегодня, 30 сентября 2019 года, проезжал по ул. Центральной в д. Бусни (Жабинковский район).

 
 
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  Девушку госпитализировали в медицинское учреждение, сейчас ей ничто не угрожает, на месте происшествия работают следователи. Девушка пострадала, так как по всей...
 
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