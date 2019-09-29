Похищенную в Бресте девушку защитили жители д. Бусни под Жабинкой. Она вырвалась из багажника автомобиля

Источник материала: Виртуальный Брест

Девушку госпитализировали в медицинское учреждение, сейчас ей ничто не угрожает, на месте происшествия работают следователи. Девушка пострадала, так как по всей видимости, была избита, предположительно битой.





Автомобиль сегодня, 30 сентября 2019 года, проезжал по ул. Центральной в д. Бусни (Жабинковский район).