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В Полоцке мужчина с ножом пытался ограбить магазин

30.09.2019 14:10 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел 27 сентября в одном из полоцких магазинов: мужчина угрожал ножом работнице торгового объекта и требовал денег, сообщает милиция региона.

Пьяный посетитель магазина подошел к одной из работниц, когда та протирала стеллажи. Он достал нож и потребовал деньги. Женщина оттолкнула нападавшего и поспешила за помощью. Охранник забрал у мужчины нож и вызвал милицию.

Милиция задержала 50-летнего жителя Докшиц. Возбуждено уголовное дело за разбой.

 
 
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Милиция задержала 50-летнего жителя Докшиц. Возбуждено уголовное дело за разбой.
 
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