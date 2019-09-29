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В Полоцке мужчина с ножом пытался ограбить магазин
Источник материала: Tut.by
Инцидент произошел 27 сентября в одном из полоцких магазинов: мужчина угрожал ножом работнице торгового объекта и требовал денег,
Пьяный посетитель магазина подошел к одной из работниц, когда та протирала стеллажи. Он достал нож и потребовал деньги. Женщина оттолкнула нападавшего и поспешила за помощью. Охранник забрал у мужчины нож и вызвал милицию.
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Милиция задержала 50-летнего жителя Докшиц. Возбуждено уголовное дело за разбой.
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