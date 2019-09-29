В Полоцке мужчина с ножом пытался ограбить магазин

Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел 27 сентября в одном из полоцких магазинов: мужчина угрожал ножом работнице торгового объекта и требовал денег, сообщает милиция региона.

Пьяный посетитель магазина подошел к одной из работниц, когда та протирала стеллажи. Он достал нож и потребовал деньги. Женщина оттолкнула нападавшего и поспешила за помощью. Охранник забрал у мужчины нож и вызвал милицию.

Милиция задержала 50-летнего жителя Докшиц. Возбуждено уголовное дело за разбой.