В Борисове криминальный дуэт ограбил 70-летнего пенсионера, а затем избил прохожего

Источник материала: Единство

Оба инцидента произошли средь бела дня в центральной части города на бульваре Гречко.

Первым от рук юношей пострадал 70-летний мужчина. Ворвавшись беспрепятственно в дом к незнакомцу, парни потребовали денег. Пенсионер отказал. Однако предполагая, что финансы у пожилого человека все-таки имеются, они стали угрожать электрошокером. Затем дуэт от слов перешел к действиям: из кармана потерпевшего они забрали деньги.

После этого молодые люди выдвинулись на улицу, где сразу же заприметили мужчину средних лет. Случайному прохожему также не повезло: ему молодые люди нанесли несколько ударов кулаками в лицо и порвали куртку. Чем именно зацепил борисовчанин двух друзей, непонятно.

Подозреваемых задержали. Ими оказались приятели 18 и 19 лет. Криминальному дуэту грозит до 6 лет лишения свободы. В отношении обоих возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.