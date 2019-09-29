Украинец на автомобиле решил штурмом прорваться в Беларусь - разбита машина и оборудование

Источник материала: Tut.by

В украинском автомобильном пункте пропуска «Славутич» (сопредельный белорусский — «Комарин» в Гомельской области) мужчина разбил машину и оборудование пограничников. Он решил штурмовать границу. Об этом сообщает Государственная погранслужба Украины.





Водитель на автомобиле Ford выезжал из Украины и проигнорировал требование пограничников об остановке. Чтобы предотвратить прорыв через границу, его пришлось остановить принудительно с помощью спецсредств.

В итоге разбиты и машина, и средство принудительной остановки, и защитная стойка одного из комплексов по досмотру.

Подозреваемым оказался 30-летний украинец, по внешним признакам — пьяный. Он доставлен на освидетельствование.





Мужчину уже привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима. На него отправлены в суд протоколы за попытку незаконного пересечения границы и злостное неповиновение требованиям пограничников.

Сам инцидент не повлиял на работу пункта пропуска. О мотивах водителя ничего не сообщается.