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Украинец на автомобиле решил штурмом прорваться в Беларусь - разбита машина и оборудование
Источник материала: Tut.by
В украинском автомобильном пункте пропуска «Славутич» (сопредельный белорусский — «Комарин» в Гомельской области) мужчина разбил машину и оборудование пограничников. Он решил штурмовать границу. Об этом
Водитель на автомобиле Ford выезжал из Украины и проигнорировал требование пограничников об остановке. Чтобы предотвратить прорыв через границу, его пришлось остановить принудительно с помощью спецсредств.
В итоге разбиты и машина, и средство принудительной остановки, и защитная стойка одного из комплексов по досмотру.
Подозреваемым оказался 30-летний украинец, по внешним признакам — пьяный. Он доставлен на освидетельствование.
Мужчину уже привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима. На него отправлены в суд протоколы за попытку незаконного пересечения границы и злостное неповиновение требованиям пограничников.
Сам инцидент не повлиял на работу пункта пропуска. О мотивах водителя ничего не сообщается.
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О его мотивах пока ничего не известно. Но по внешним признакам мужчина был пьяный.
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