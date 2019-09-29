Возбуждено уголовное дело о похищении 21-летней девушки

Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, сегодня, 30 сентября, в 8:38 на линию 102 поступило сообщение о похищении девушки у одного из домов в Бресте. В результате плана «Перехват» сотрудниками милиции в Жабинковском районе был обнаружен автомобиль, на котором увезли брестчанку. Также были обнаружены 29-летний подозреваемый и потерпевшая.





Девушка госпитализирована с телесными повреждениями в районную больницу. В настоящее время с ней работают следователи.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.182 Уголовного кодекса (похищение человека). Он задержан.

Ранее подозреваемый судим не был, в настоящее время не работает.

Прямо сейчас следователи проводят неотложные следственные действия. Все обстоятельства происшествия, в том числе мотивы совершения преступления, устанавливаются.