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Возбуждено уголовное дело о похищении 21-летней девушки

30.09.2019 16:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, сегодня, 30 сентября, в 8:38 на линию 102 поступило сообщение о похищении девушки у одного из домов в Бресте. В результате плана «Перехват» сотрудниками милиции в Жабинковском районе был обнаружен автомобиль, на котором увезли брестчанку. Также были обнаружены 29-летний подозреваемый и потерпевшая.

Возбуждено уголовное дело о похищении 21-летней девушки

Девушка госпитализирована с телесными повреждениями в районную больницу. В настоящее время с ней работают следователи.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.182 Уголовного кодекса (похищение человека). Он задержан.

Ранее подозреваемый судим не был, в настоящее время не работает.

Прямо сейчас следователи проводят неотложные следственные действия. Все обстоятельства происшествия, в том числе мотивы совершения преступления, устанавливаются.

 
Теги: Брест
 
 
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  По данным следствия, сегодня, 30 сентября, в 8:38 на линию 102 поступило сообщение о похищении девушки у одного из домов в Бресте. В результате плана «Перехват»...
 
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