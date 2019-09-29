Барановичские «Ангелы» рассказали, как нашли пропавшего мужчину из Павлинова

Источник материала: Виртуальный Брест

Мужчина вышел из дома 27 сентября и пропал . В его поисках участвовали добровольцы ПСО Ангел г. Барановичи, г. Ганцевичи, Барановичский РОВД, Барановичский ГРОЧС, РОСН г. Пинска, Брестское ПОСО, всего порядка 50 человек.





Фото: Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» во «ВКонтакте»

Благодаря оперативной группе РОВД удалось определить приоритетное направление поиска. В операции 28 и 29 сентября было задействовано семь поисковых групп. Пропавшего 58-летнего мужчину обнаружил один из добровольцев ПСО «Ангел» при проверке трассы М1. Его осмотрели медики, после чего отвезли домой, где передали родственникам, сообщается во «ВКонтакте» в официальной группе поисково-спасательного отряда «Ангел» .





Фото: Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» в «ВК»





Фото: Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» в «ВК»





Фото: Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» в «ВК»





Фото: Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» в «ВК»





Фото: Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» в «ВК»





Фото: Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» в «ВК»





Фото: Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» в «ВК»