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Барановичские «Ангелы» рассказали, как нашли пропавшего мужчину из Павлинова
30.09.2019 16:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мужчина вышел из дома 27 сентября и
Фото: Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» во «ВКонтакте»
Благодаря оперативной группе РОВД удалось определить приоритетное направление поиска. В операции 28 и 29 сентября было
Фото: Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» в «ВК»
Фото: Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» в «ВК»
Фото: Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» в «ВК»
Фото: Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» в «ВК»
Фото: Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» в «ВК»
Фото: Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» в «ВК»
Фото: Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» в «ВК»
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Мужчина вышел из дома 27 сентября и пропал. В его поисках участвовали добровольцы ПСО Ангел г. Барановичи, г. Ганцевичи, Барановичский РОВД, Барановичский ГРОЧС,...
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