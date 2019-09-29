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Барановичские «Ангелы» рассказали, как нашли пропавшего мужчину из Павлинова

30.09.2019 16:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мужчина вышел из дома 27 сентября и пропал. В его поисках участвовали добровольцы ПСО Ангел г. Барановичи, г. Ганцевичи, Барановичский РОВД, Барановичский ГРОЧС, РОСН г. Пинска, Брестское ПОСО, всего порядка 50 человек.

Барановичские «Ангелы» рассказали, как нашли пропавшего мужчину из Павлинова

Фото: Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» во «ВКонтакте»

Благодаря оперативной группе РОВД удалось определить приоритетное направление поиска. В операции 28 и 29 сентября было задействовано семь поисковых групп. Пропавшего 58-летнего мужчину обнаружил один из добровольцев ПСО «Ангел» при проверке трассы М1. Его осмотрели медики, после чего отвезли домой, где передали родственникам, сообщается во «ВКонтакте» в официальной группе поисково-спасательного отряда «Ангел».

Барановичские «Ангелы» рассказали, как нашли пропавшего мужчину из Павлинова

Фото: Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» в «ВК»

Барановичские «Ангелы» рассказали, как нашли пропавшего мужчину из Павлинова

Фото: Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» в «ВК»

Барановичские «Ангелы» рассказали, как нашли пропавшего мужчину из Павлинова

Фото: Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» в «ВК»

Барановичские «Ангелы» рассказали, как нашли пропавшего мужчину из Павлинова

Фото: Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» в «ВК»

Барановичские «Ангелы» рассказали, как нашли пропавшего мужчину из Павлинова

Фото: Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» в «ВК»

Барановичские «Ангелы» рассказали, как нашли пропавшего мужчину из Павлинова

Фото: Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» в «ВК»

Барановичские «Ангелы» рассказали, как нашли пропавшего мужчину из Павлинова

Фото: Группа поисково-спасательного отряда «Ангел» в «ВК»

 
 
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  Мужчина вышел из дома 27 сентября и пропал. В его поисках участвовали добровольцы ПСО Ангел г. Барановичи, г. Ганцевичи, Барановичский РОВД, Барановичский ГРОЧС,...
 
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